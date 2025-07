Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer warnt vor wachsenden Angriffen auf die Kultur in Deutschland. "Auch der Kulturbetrieb ist von rechts und links unter Druck", sagte Weimer der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Dabei spielt der globale Zeitgeist eine Rolle - die große Strömung richtet sich derzeit leider gegen die Freiheit."



So gebe es autoritäre Tendenzen "von rechts, von links, vom Islamismus, von Diktaturen, wie es die Chinesen und die Russen machen", sagte der Kulturstaatsminister. "Und natürlich hat dies Auswirkungen auf unseren Diskurs." Die liberale, bürgerliche Gesellschaft müsse daher "den Raum der Mitte offen- und weithalten". Das habe mit Kulturpolitik "eine Menge zu tun", sagte Weimer. "Ich sage ganz klar: Wir lassen uns das nicht gefallen."



"Unerträglich" sei zudem, dass wie in der gesamten Gesellschaft auch im Kulturbereich der Antisemitismus zunehme. "Antisemitismus darf in Deutschland keinen Platz haben. Das ist zentral auch für mein Verständnis von Kulturpolitik", sagte Weimer.





