Der Durchschnittspreis für alle Sorten lag bei 0,67 EUR/kg, für Mini-Wassermelonen bei 0,59 EUR/kg, für schwarze Wassermelonen bei 0,76 EUR/kg und für gestreifte Wassermelonen bei 0,66 EUR/kg. Bildquelle: Pixabay Die in dieser Saison in andalusischen Gewächshäusern, hauptsächlich in den Provinzen Almería und Granada, angebauten Wassermelonen erzielten...

