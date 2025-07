Als Neuheit präsentiert das 3. Horticultural Digital Innovation Forum, HortiDATA, subtropische Pflanzen. In den letzten Jahren haben subtropische Pflanzen in der spanischen Landwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Früchte wie Avocado, Mango, Papaya und Pitahaya gelten als exotisch und haben sich auf nationalen und internationalen...

