SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Franchisegeber und Dienstleister für ästhetische Kliniken, gab bekannt, dass es am 17. Juli 2025 MB Career Lounge, Co., Ltd. ("MB Career Lounge"), einen privaten Anbieter von Management-Support-Dienstleistungen für medizinische Einrichtungen mit Spezialisierung auf Beratung, Schulung und Personalwesen in Japan, im Rahmen einer Aktienkaufvereinbarung gegen Barzahlung übernommen hat.

Durch diese Transaktion wird JUN CLINIC, die von Medical Corporation Misakikai betrieben und von MB Career Lounge unterstützt wird, Teil des Kliniknetzwerks von SBC Medical, was zur Diversifizierung des Portfolios beiträgt und die Umsatzstabilität verbessern dürfte.

"Die steigende Nachfrage nach personalisierten ästhetischen Lösungen, insbesondere nach "maßgeschneiderten Laserbehandlungen", unterstreicht das rasante Wachstum dieses Marktes. Der nachweisliche Erfolg von JUN CLINIC in unterschiedlichen Umgebungen, vom sich entwickelnden regionalen Markt in Nagano bis hin zu den wettbewerbsintensiven urbanen Zentren Ginza und Shirokane, zeugt von einem robusten und leicht skalierbaren Geschäftsmodell, das für eine landesweite Expansion gut aufgestellt ist. Durch die Bündelung unserer Stärken mit MB Career Lounge und JUN CLINIC werden wir unser Portfolio an ästhetisch-dermatologischen und plastisch-chirurgischen Dienstleistungen stärken, unsere Fähigkeit verbessern, unsere Kunden noch effektiver zu bedienen, und das Unternehmen weiter positionieren, um von der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen ästhetisch-medizinischen Dienstleistungen zu profitieren", sagte Yoshiyuki Aikawa, Gründer und Chief Executive Officer von SBC Medical. "Diese Akquisition ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie, mit der wir die regionale Expansion beschleunigen, unser Dienstleistungsangebot diversifizieren und unser Engagement für die Steigerung des langfristigen Shareholder Value verstärken. Wir freuen uns darauf, das Team von MB Career Lounge und JUN CLINIC willkommen zu heißen und gemeinsam den Erfolg fortzusetzen."

Der japanische Markt für ästhetische Medizin erreichte 2024 ein Volumen von 631 Milliarden Yen, was einem Wachstum von 6,2 gegenüber dem Vorjahr entspricht, und wird voraussichtlich weiter stetig wachsen.* Vor diesem Hintergrund freut sich SBC Medical, JUN CLINIC einen etablierten Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der ästhetischen Dermatologie und plastischen Chirurgie in seinem wachsenden Kliniknetzwerk willkommen zu heißen.

JUN CLINIC ist ein Netzwerk von Kliniken an mehreren Standorten, darunter Shirokane, Ginza, Tama Plaza, Yokohama und Nagano, das einen vielfältigen Kundenstamm in Großstädten und regionalen Gebieten bedient. Die Klinik ist bekannt für ihren personalisierten Behandlungsansatz und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Lasertherapien, Injektionen und Fadenlifting, die alle auf die individuellen Hautbedingungen zugeschnitten sind und unter der Aufsicht eines staatlich geprüften Dermatologen durchgeführt werden.

Durch diese Übernahme kann SBC Medical seine regionale Expansion beschleunigen, seinen Kundenstamm erweitern und sein Geschäftsmodell stärken, indem es die Abhängigkeit von einzelnen Verfahren oder Regionen verringert. Dank des langjährigen guten Rufs und der stabilen Umsatzbasis von JUN CLINIC wird die Übernahme voraussichtlich die Finanzergebnisse von SBC Medical verbessern. Auch in Zukunft wird SBC Medical strategische Übernahmen und Partnerschaften mit hochwertigen medizinischen Einrichtungen anstreben, um das langfristige Wachstum zu unterstützen und den Unternehmenswert in der Gesundheitsbranche weiter zu steigern.

Die Ergänzung um diese hochentwickelte Behandlungsplattform steht im Einklang mit der Strategie von SBC Medical, sein Dienstleistungsangebot zu diversifizieren und sein Portfolio zu erweitern, um dem bedeutenden Trend der personalisierten Medizin Rechnung zu tragen. Die weltweite Nachfrage nach maßgeschneiderten, nicht-invasiven ästhetischen Lösungen hat das Potenzial für ein bedeutendes und nachhaltiges Wachstum. SBC Medical ist bestrebt, dieses hochwertige Marktsegment zu erschließen, unter anderem durch die Integration des bewährten Modells von JUN CLINIC und seines Teams aus hochqualifizierten Fachleuten, die durch ihre Rolle als zertifizierte Einrichtung der renommierten Customized Treatment Study Group bestätigt wurden.

(*Quelle: Yano Research Institute Ltd., "Survey on Japan's Aesthetic Medicine Market 2025")

Über MB Career Lounge, Co., Ltd.

MB Career Lounge, Co., Ltd. ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die ästhetische Medizin spezialisiert hat. MB Career Lounge bietet eine breite Palette von Schulungs- und Networking-Programmen an, die darauf ausgerichtet sind, das Wissen, die Fähigkeiten und die Karriereentwicklung von Ärzten, Pflegekräften und Klinikmanagern zu verbessern. Neben Bildungsinitiativen bietet MB Career Lounge umfassende Beratungsdienstleistungen, darunter Unterstützung bei der Gründung von Kliniken, Marketingstrategien, Betriebsoptimierung, Entwicklung von Managementstrukturen sowie Auswahl und Implementierung von ästhetischen Medizinprodukten. MB Career Lounge leistet auch Managementunterstützung für die JUN CLINIC, die von der medizinischen Körperschaft Misakikai betrieben wird. Die Mission von MB Career Lounge ist es, Kliniken bei der Lösung von Managementherausforderungen zu unterstützen, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und vertrauenswürdige Praktiken aufzubauen, für die sich Patienten entscheiden. https://mbcareer.jp/ (nur auf Japanisch)

Übersicht über die Transaktion

Art der Transaktion: Erwerb von Anteilen gegen Barzahlung

Abschlussdatum: 17. Juli 2025

Konsolidierungsdatum: 3. Quartal 2025

Finanzierungsquelle: Bankdarlehen

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt und betreibt Kosmetikzentren und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für diese an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, darunter unter anderem Werbung und Marketing auf verschiedenen Plattformen (z. B. soziale Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), Terminvereinbarungen für Kunden der Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und bei der Anmietung von Räumlichkeiten, Bau und Gestaltung von Franchise-Kliniken, Beschaffung (Weiterverkauf) von medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchise-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinik-Kunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Markenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernkonsultationen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchise-Kliniken (Kundenbindungsprogramm) und Zahlungsinstrumente für die Franchise-Kliniken. Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen dar, von denen viele aufgrund ihrer Natur von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens unter anderem hinsichtlich der Übernahme von MB Career Lounge, der Produktvorführungspläne und -strategien, des Umsatz- und Gewinnwachstums sowie der Geschäftsaussichten wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "können", "sollten", "erwarten", "voraussichtlich", "beabsichtigen", "schätzen", "glauben", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "potenziell", "Ziele" oder "hofft" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen. zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführten Faktoren, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden können.

