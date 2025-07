DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend fester - Starke TSMC-Zahlen und gute US-Vorgaben

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Freitag. Gute Vorgaben der Wall Street und starke Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) sorgen für Kauflaune. Vor allem der US-Einzelhandelsumsatz für Juni sorgt für Erleichterung - er stieg kräftiger als erwartet. Dazu kommen weitere überzeugende US-Daten, die auf eine weiter robuste Konjunktur hindeuten.

Mit Abgaben zeigt sich dagegen der Nikkei-225 in Tokio, der nach anfänglichen Gewinnen 0,2 Prozent einbüßt. Die Verbraucherpreise in Japan sind im Juni um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und lagen damit im Rahmen der Erwartungen. "Es gibt weiter zwingende Gründe für die Bank of Japan, ihren Straffungszyklus noch in diesem Jahr wieder aufzunehmen", erläutert Abhijit Surya von Capital Economics. Die Zollverhandlungen zwischen den USA und Japan seien jedoch weiterhin "in der Schwebe", so dass das Risiko zunehme, dass die japanische Notenbank ihre nächste Zinserhöhung bis Anfang 2026 verschiebe, fügt Surya hinzu.

Teilnehmer verweisen zudem auf Zurückhaltung im Vorfeld der Oberhauswahlen am Sonntag. Umfragen deuteten darauf hin, dass die regierende Koalition bei den Wahlen nicht in der Lage sein werde, mehr als 50 Sitze zu gewinnen und ihre einfache Mehrheit zu behalten, mutmaßen die Strategen von TD Securities. Der Aktienmarkt wird allerdings erst am Dienstag auf die Wahl reagieren können, am Montag findet wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Für den Schanghai-Composite geht es um 0,3 Prozent nach oben, der Hang-Seng-Index verbessert sich um 0,7 Prozent. Besonders deutlich fällt das Plus in Sydney aus - der S&P/ASX-200 klettert um 1,5 Prozent nach oben. Hier schieben die Aufschläge bei den Minenwerten den Markt nach oben, nachdem BHP überzeugende Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht hat. Die Aktien gewinnen 3,0 Prozent. RBC Capital Markets sieht die "starke" operative Leistung und den Cashflow von BHP im vierten Quartal als Hauptgrund für die guten Geschäftszahlen. Die Aktien von Rio Tinto klettern um 1,9 Prozent.

Im Technologiesektor stehen die starken Zahlen von TSMC im Fokus. Der Konzern hat im zweiten Quartal die ungünstigen Wechselkurse sowie die Unsicherheiten über die US-Zollpolitik abgeschüttelt und dank der robusten Chipnachfrage besonders für Künstliche Intelligenz einen Rekordgewinn erzielt. Für das dritte Quartal geht TSMC, die Prozessoren für Großkunden wie Nvidia und Apple fertigt, von einem weiteren Umsatzwachstum aus. Die TSMC-Aktie steigt in Taipeh um 2,2 Prozent. Andere Aktien können dagegen nicht von den Zahlen profitieren. So fallen SK Hynix um 0,7 Prozent und Tokyo Electron um 0,1 Prozent. Dagegen legen Samsung Electronics um 0,5 Prozent zu. Zum Teil hatten die Kurse aber bereits am Vortag auf die TSMC-Zahlen reagiert, da an einigen Plätzen bei Veröffentlichung noch gehandelt wurde.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.764,70 +1,5% +4,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.825,08 -0,2% -0,6% 08:30 Kospi (Seoul) 3.175,02 -0,5% +32,3% 08:30 Schanghai-Comp. 3.528,90 +0,3% +4,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.676,64 +0,7% +22,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 7:50 % YTD EUR/USD 1,1620 0,2 1,1598 1,1623 +12,4% EUR/JPY 172,79 0,3 172,32 172,48 +5,6% EUR/GBP 0,8655 0,1 0,8643 0,8677 +4,8% GBP/USD 1,3426 0,1 1,3418 1,3395 +7,2% USD/JPY 148,70 0,1 148,57 148,39 -6,0% USD/KRW 1.392,65 0,4 1.392,65 1.390,41 -6,0% USD/CNY 7,1523 -0,0 7,1523 7,1495 -0,8% USD/CNH 7,1850 0,0 7,1841 7,1812 -2,1% USD/HKD 7,8492 0,0 7,8484 7,8498 +1,0% AUD/USD 0,6500 0,2 0,6487 0,6495 +5,5% NZD/USD 0,5952 0,3 0,5932 0,5932 +6,2% BTC/USD 120.412,55 0,1 120.345,30 118.670,80 +26,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,77 67,54 +0,3% +0,23 -7,3% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.334,61 3.342,48 -0,2% -7,87 +27,6% Silber 32,84 32,91 -0,2% -0,07 +17,0% Platin 1.260,68 1.260,99 -0,0% -0,31 +39,4% Kupfer 5,49 5,49 +0,1% 0,00 +34,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

