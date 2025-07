Am Donnerstag passte der Logistiklösungen-Spezialist Jungheinrich die 2025er-Prognose nach unten an. Quittung: Ein drastisches Minus von 16,15 Prozent in der Aktie. Das womöglich kleiner ausgefallen wäre, wären nicht mehrere unglückliche Faktoren zusammengekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...