Genf / Basel / Zürich - Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Banque Heritage einen konsolidierten Netto-Betriebsertrag von CHF 40,2 Millionen, was einem Anstieg von 2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Betriebskosten stiegen um 7%, hauptsächlich aufgrund des Ausbaus der Vertriebsteams und bedeutender Investitionen in IT-Lösungen. Trotzdem wurde in den ersten sechs Monaten ein Nettogewinn CHF 7,5 Millionen erzielt. In einem schwierigen makroökonomischen ...

