Perlen - Die CPH Group hat im ersten Halbjahr 2025 erneut das anspruchsvolle Umfeld gespürt. Der Umsatz ging leicht, der Gewinn hingegen deutlich zurück. Beim Blick in die Zukunft bleibt das Unternehmen zuversichtlich, aber unkonkret. So fiel der Umsatz um 0,5 Prozent auf 176,0 Millionen Franken, wie das CPH am Freitag mitteilte. Auf operativer Ebene blieb hingegen der EBITDA mit plus 0,1 Prozent auf 30,2 Millionen Franken quasi stabil, die Marge ...

