Vaduz - Der Verwaltungsrat der VP Bank hat Roland Kläy per 1. Oktober 2025 zum neuen Chief Financial Officer und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Roland Kläy bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Finanz- und Risikomanagement mit. Zuletzt war er Mitgründer und Mitglied der Geschäftsleitung der radicant bank ag, wo er seit der Gründung als Chief Financial & Risk Officer tätig war und zeitweise auch als Co-CEO fungierte. In dieser Rolle verantwortete ...

