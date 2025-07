HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Hold" belassen. Das negative Votum der FDA-Berater zum Krebsmittel Blenrep sei ein böses Erwachsen für die Anleger, schrieb Kerry Holford am Freitagmorgen. Die Erwartungen seien zwar gering gewesen, Blenrep sei aber eines der wenigen Mittel der Briten in der späten klinischen Forschung./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 05:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

