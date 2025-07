Der japanische Yen wird weiterhin durch reduzierte Wetten auf Zinserhöhungen der BoJ belastet.Der nationale CPI-Bericht Japans leistet wenig, um einen bedeutenden Impuls zu geben.Händler könnten sich entscheiden, auf die Wahlen im Oberhaus Japans am Wochenende zu warten. Der japanische Yen (JPY) driftet am Freitag zum zweiten Mal in Folge gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...