Die PepsiCo-Aktie hat am Donnerstag um +4% nach der Vorlage der Quartalszahlen gewinnen können. Das überraschte Anleger dabei besonders positiv, und darum könnte sich jetzt eine Kaufchance bei dem Konzern bieten. Starke Zahlen gemeldet Am Donnerstag hat der Basiskonsumgüterkonzern PepsiCo überraschend starke Zahlen vorgelegt. Konkret meldete das Management einen Gewinn je Aktie von 2,12 US$, was ca. 0,09 US$ über den Erwartungen des Marktes lag. ...

