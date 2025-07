Zürich - Der US-Dollar hat sich in der Nacht auf Freitag zu Euro und Franken etwas abgeschwächt und damit den Aufwärtstrend vom Vortag zumindest vorübergehend beendet. Händler sprechen von einer technischen Gegenbewegung nach dem jüngsten Anstieg. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1617 gehandelt. Das ist etwas mehr als am Vorabend mit 1,1585 Dollar. Zum Franken hat sich die US-Devise auf 0,8033 von 0,8058 Franken am Vortag abgeschwächt. ...

