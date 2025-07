Freundlicher DAX-Auftakt - Quartalszahlen im Fokus, Salzgitter unter Druck

Die Märkte starten mit vorsichtigem Optimismus in den Freitag: Der DAX tendiert leicht fester, gestützt von stabilen US-Vorgaben. In Asien hingegen überwiegt die Skepsis - der Nikkei verzeichnet einen Rücksetzer, belastet von verhaltenen Konjunktursignalen. Zudem blicken Anleger gespannt auf eine Reihe anstehender Quartalszahlen, die im weiteren Tagesverlauf Impulse für einzelne Titel und den Gesamtmarkt liefern könnten.

Makroökonomischer Überblick

Die heute veröffentlichten Inflationsdaten aus Japan zeigten ein erwartungsgemäßes Bild - die Teuerungsrate für Juni blieb im Rahmen der Prognosen, fiel jedoch niedriger aus als im Vorjahr, was auf einen nachlassenden Preisauftrieb in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeutet. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick der Anleger auf die USA: Der vielbeachtete Consumer Sentiment Index der University of Michigan (Go Blue!) wird am Nachmittag veröffentlicht. Die Prognosen deuten auf eine leichte Eintrübung der Verbraucherstimmung hin - ein potenzieller Fingerzeig für die Konsumlaune im Sommerquartal.

Aktien im Fokus:

Netflix steht heute im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Streaming-Gigant übertraf im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen. Der Umsatz kletterte um 16 % auf 11,08 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 7,19 US-Dollar über den Schätzungen. Auch der freie Cashflow und die operative Marge legten deutlich zu. Dennoch reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel mit leichten Verlusten. Marktbeobachter führen dies auf vorsichtige Aussagen zur Margenentwicklung im zweiten Halbjahr zurück sowie auf das Ausbleiben neuer Impulse nach einer bereits starken Kursrally.

Weniger erfreulich verlief der Morgen für Salzgitter. Die Aktien des Stahlkonzerns gerieten deutlich unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose gesenkt hatte. Grund ist ein schwaches zweites Quartal sowie die Einschätzung, dass auch in der zweiten Jahreshälfte keine spürbare Markterholung zu erwarten sei. Die Papiere zählen damit zu den größten Verlierern im SDAX - ein herber Rückschlag nach der jüngsten Kursfantasie rund um die Zulassung von Panzerstahl für die Bundeswehr.

