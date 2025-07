FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 700 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WISE PRICE TARGET TO 1270 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5400 (5100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OCADO PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 880 (990) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5750 (5600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1480 (1430) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BARCLAYS TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 366 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 720 (860) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 850 (1000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5400 (5300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 585 (550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 1400 (1420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2740 (2580) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 670 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES SOFTCAT ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1300 (1125) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



