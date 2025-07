FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Netflix am Freitag nach den Quartalszahlen von 1380 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Hervorragende Ergebnisse hätten zu höheren Jahreszielen geführt, schrieb Analyst Markus Leistner. "Dabei profitierte der Streaming-König einmal mehr von seinen exklusiven Inhalten, der günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante, deren Einnahmen sich im Geschäftsjahr 2025 verdoppeln sollen sowie von einem schwachen US-Dollar." Die Serien- und Filmpipeline sei "bestens gefüllt"./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 09:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US64110L1061

