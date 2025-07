In den ersten sechs Monaten sind in Deutschland mehr als 250. 000 neue Batteriespeicher mit knapp 2 Gigawatt Leistung und 3,55 Gigawattstunden Kapazität neu in Betrieb gegangen. Die großen Batteriespeicher machen davon 509,5 Megawatt Leistung und 690 Megawattstunden Kapazität aus. Im Marktstammdatenregister sind bis zum Ende des ersten Halbjahres 2025 fast 2 Millionen Batteriespeicher registriert. Stand heute ist diese Marke bereits überschritten. Nach den Daten waren in Deutschland bis Ende Juni 2025 Batteriespeicher mit einer Bruttoleistung von 14,535 Gigawatt und einer nutzbaren Speicherkapazität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...