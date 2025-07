Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie knüpften damit an die Gewinne vom Vortag an. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,41 Prozent auf 5.399,10 Punkte. Auch ausserhalb des Euroraums gab es Gewinne. Der Schweizer Leitindex SMI stieg um 0,47 Prozent auf 12.018,35 Punkte, der britische FTSE 100 legte um 0,27 Prozent auf 8.997,31 Punkte zu. Damit zeigten sich die Märkte weiterhin optimistisch. Die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...