Das Schweizer Start-up will die Batteriespeicher in Norddeutschland installieren, wo das Unternehmen eine sehr positive Netzentwicklung sieht. Plan-B Net Zero gab diese Woche bekannt, dass es sich Standorte in ganz Deutschland für den künftigen Ausbau von Batteriespeichersystemen sichern will. Das Schweizer Start-up plant demnach den Bau von 280 Megawatt Batteriespeicher-Leistung, um die Integration von erneuerbaren Energiequellen in das Stromnetz zu unterstützen. Zunächst erwirbt Plan-B Net Zero Standorte für 100 Megawatt Speicher, an denen es einzelne Speichercontainer mit einer Leistung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...