In einem Interview mit Bloomberg am Freitag sagte der Federal Reserve (Fed) Gouverneur Christopher Waller, dass der private Sektor nicht so gut abschneidet, wie es scheint, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Unternehmensleiter sagen, dass sie nicht einstellen oder entlassen.""Wird sich vor dem Juli-Treffen nicht zu einer Abweichung bei der Zinssatzabstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...