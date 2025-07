NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung der Aktienanleger an den US-Börsen bleibt auch zum Wochenschluss gut. Die Berichtssaison der Unternehmen stärkt das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft. Der Mischkonzern 3M und der Kreditkartenanbieter American Express überzeugten. Und auch beim Streaminganbieter Netflix laufen die Geschäfte weiterhin gut.

Rückenwind liefert zudem unverändert der Megatrend rund um Künstliche Intelligenz, der Chipkonzerne und deren Zulieferer ebenso antreibt, wie Papiere von Unternehmen, die Rechenzentren bauen, die Technik dafür liefern oder Strom für die energiehungrigen KI-Anwendungen liefen.

Der technologiewertelastige Nasdaq 100 bleibt im Rekordmodus. Etwas mehr als eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 auf 23.095 Punkte und damit 0,1 Prozent über seinem Vortagesschluss sowie nur wenige Punkte unter seiner - am Vortag erreichten - Bestmarke.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial dürfte demnach rund 0,2 Prozent höher mit 44.555 Punkten starten. Ihm fehlt noch etwas bis zu seiner Bestmarke von Ende 2024. Impulse könnte eine halbe Stunde nach dem Handelsstart das Konsumklima der Universität Michigan liefern.

Unter den Einzelwerten stehen zum Wochenschluss Quartalszahlen des Streaming-Riesen Netflix im Fokus. Die Geschäfte laufen weiter gut, der Umsatzausblick wurde sogar angehoben. Nach dem starken Lauf der Aktien reicht allein das aber offenbar nicht für eine Fortsetzung der Rally. Für die Papiere zeichneten sich im vorbörslichen Handel Verluste von 2,5 Prozent ab. Allein 2025 haben sie aber um rund 43 Prozent zugelegt.

Die Aktien von American Express dürften sich derweil wieder ihrem Rekordhoch von Anfang Juli nähern. Die Papiere legten vorbörslich nach Quartalszahlen um 1,2 Prozent zu. Der Kreditkartenanbieter kann sich weiter auf die Konsumlaune seiner Kunden verlassen. Kunden geben mehr Geld mit den Kreditkarten aus. Damit fließen auch mehr Transaktionsgebühren an den Konzern.

Und auch der US-Mischkonzern 3M überzeugte die Anleger an der Börse. Das Unternehmen erhöhte im Zuge der Vorlage der Quartalszahlen die Ergebnisprognose für 2025. Zur Abminderung der Folgen der US-Zollpolitik ergriff Konzernchef William Brown Maßnahmen zur Abmilderung, darunter Produktionsverlagerungen und Preisänderungen. Die Anteilsscheine gewannen vorbörslich mehr als drei Prozent hinzu./mis/jha/

