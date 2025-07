In den USA ist Reddit längst ein Schwergewicht unter den Online-Plattformen. In Deutschland hingegen gilt die Plattform noch als Nischenangebot, das von vielen Marketing-Verantwortlichen ignoriert wird. Dabei lohnt ein zweiter Blick, denn Reddit bietet Zugang zu besonders involvierten Zielgruppen. "Hat jemand Erfahrung mit autarken Solarprojekten in Island?" Wem ungewöhnliche Fragen wie diese auf der Seele brennen, der wird bei Reddit Antworten finden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...