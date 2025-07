Daimler Truck strebt neben der Dekarbonisierung des Transports eine ressourcenschonende und klimafreundliche Produktion an. Dazu gehört Geothermie, die künftig 90 Prozent des Wärmebedarfs von Daimler Trucks größtem Produktionsstandort in Wörth abdecken könnte. Jörg Howe, Head of Global Communications & External Affairs bei Daimler Truck spricht mit dem Geologen Dr. Thomas Kölbel von EnBW, warum das Thema ausgerechnet jetzt bedeutsam wird.Erschließung ungenutzter Potenziale"Es besteht gesellschaftlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...