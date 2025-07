Baden-Baden - Alex Warrens Song "Ordinary" steht in dieser Woche bereits zum siebten Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Hinter dem Musiker und Videoblogger rangieren Amo und Aymen ("Love All Night", zwei) sowie Zartmann ("Tau mich auf", drei).



In den Album-Charts verteidigt der Soundtrack des Netflix-Films "KPop Demon Hunters" die Spitze. Mit "Golden" (vier) oder "Your Idol" (26) sind zwei Songs aus dem Album auch im Single-Ranking platziert. Die aktuellen Alben der Rapper Samra ("Kareem") und Cashmo ("Alman") schaffen es in den Album-Charts auf die Plätze zwei und drei. Dahinter folgen die Singer-Songwriterin Amy Macdonald ("Is This What You've Been Waiting For", vier) und Schlagersänger Jay Khan ("Verdammt", fünf).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





© 2025 dts Nachrichtenagentur