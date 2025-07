Der DollarIndex ist auf dem besten Weg, die zweite Woche in Folge mit Gewinnen abzuschließen, nachdem er seit seinem Tiefstand vom 1. Juli bei 96,50 um über 2 % zugelegt hat. Obwohl dies im Vergleich zu den starken Verlusten in der ersten Jahreshälfte 2025 bescheiden ist, hat sich der Dollar wieder an den wichtigsten makroökonomischen Faktoren ausgerichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...