Fastned hat im Rahmen des Deutschlandnetzes seinen ersten Schnellladestandort direkt an einer Autobahn eröffnet. Am Rastplatz Neufelder Heide-Süd an der A40 stehen ab sofort drei überdachte Schnellladesäulen mit einer Leistung von jeweils bis zu 400'¯kW zur Verfügung. Im Rahmen des Deutschlandnetzes erhielten im Februar 2024 vier Betreiber den Zuschlag zum Aufbau von nahezu 1.000 Schnellladepunkten an 200 unbewirtschafteten Rastanlagen. Die Zuschläge ...

