New York - Die US-Börsen haben am Freitag nach anfangs weiteren Kursgewinnen und Rekorden moderat ins Minus gedreht. Neue Quartalsberichte unter anderem vom Streamingriesen Netflix überzeugten die Anleger nicht, während Konjunkturdaten einmal mehr nur am Rande interessierten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte nach seinem Startrekord schnell ab und verlor zuletzt 0,15 Prozent auf 23.046,37 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...