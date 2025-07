Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.290 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start rutschte der Dax am frühen Nachmittag ins Minus.



"Dem Dax geht kurz vor dem Wochenende nun doch die Luft aus", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer nehmen vor dem bevorstehenden Wochenende vereinzelt Gewinne mit. Die Lehren aus den vergangenen Handelswochen lassen den Risikohunger vor dem Wochenende nicht zu groß werden. Es steht zu viel auf dem Spiel und die potenzielle Rückschlagsgefahr ist in den letzten Handelstagen durch die hohen Bewertungsstände des US-Aktienmarkts zusätzlich angestiegen."



Bis kurz vor Handelsschluss führten die Papiere von E-On, RWE und Zalando die Kursliste in Frankfurt an. Das Schlusslicht bildeten die Sartorius-Aktien.



Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im August kostete 33 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ölpreis sank für seine Verhältnisse leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 69,46 US-Dollar, das waren sechs Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1656 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8579 Euro zu haben.





© 2025 dts Nachrichtenagentur