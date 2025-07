EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung

ad pepper media International N.V.: solute übernimmt 100% der Anteile an Checkout Charlie



18.07.2025 / 19:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ad pepper media International N.V.: solute übernimmt 100% der Anteile an Checkout Charlie Nürnberg, Amsterdam, 18. Juli 2025 Die solute GmbH ("solute"), eine Mehrheitsbeteiligung der ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145), hat heute einen Kaufvertrag über 100% der Anteile an Checkout Charlie GmbH ("Checkout Charlie") mit RTL interactive GmbH unterzeichnet ("Transaktion "). Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbetrag und wird in bar aus eigenen liquiden Mitteln der solute finanziert. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Closing-Bedingungen sowie der Zustimmung der zuständigen Gremien. Die Akquisition stellt einen wichtigen strategischen Schritt in der Wachstumsstrategie der ad pepper Gruppe dar und ergänzt das bestehende Digitalportfolio. solute betreibt mit billiger.de eines der führenden Preisvergleichsportale im deutschsprachigen Raum und ist zudem ein innovativer Anbieter im Performance Marketing. Checkout Charlie ist ein internationaler Premium-Publisher für Affiliate Marketing und betreibt zahlreiche führende Gutschein- und Cashbackportale in der DACH-Region, wie Sparwelt.de, Gutscheine.de sowie shopmate.eu. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen in Kooperation mit starken namhaften Medienpartnern weitere Gutscheinportale, u.a. auf ntv.de sowie nzz.ch und 20min.ch in der Schweiz. Checkout Charlie hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund EUR 9,6 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 1,8 Mio. erwirtschaftet. Die Konsolidierung der Finanzzahlen von Checkout Charlie in die ad pepper Gruppe soll zeitnah nach dem Closing der Transaktion erfolgen und wird im Laufe des dritten Quartals erwartet. Kontakt: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



Ende der Insiderinformation



