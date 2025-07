NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Nach dem schwachen Jahresstart habe der Medizintechnikkonzern für die am 29. Juli anstehenden Quartalszahlen eine Verbesserung in Aussicht gestellt, schrieb Julien Dormois in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. An den Risiken für das angepeilte Jahresumsatzwachstum, welches vor allem vom weiteren Geschäftsverlauf abhänge, dürfte dies nichts ändern. Angesichts der nachlassenden Spannungen zwischen den USA und China gebe es aber Spielraum für eine Anhebung des Margenziels./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 12:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 12:44 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

© 2025 dpa-AFX-Analyser