NZD/USD erholt sich in Richtung gebündelter Widerstände, während der neuseeländische VPI bevorsteht.Die Inflation in Neuseeland wird voraussichtlich den Ton für die vorsichtige RBNZ angeben, während der dovishe Fed-Waller die Erwartungen an eine Zinssenkung im September erhöht.NZD/USD nähert sich dem Widerstand der gleitenden Durchschnitte, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...