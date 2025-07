Die Wall Street verzeichnete am Freitag leichte Verluste. Während der von Trump angezettelte Zollstreit die Märkte weiterhin beschäftigte, unterzeichnete der US-Präsident neue Kryptogesetze. Zudem setzte sich die Berichtssaison mit Quartalszahlen von American Express und 3M fort. Das war der Tag an der Wall Street am 18. Juli 2025.Die am Freitag veröffentlichte Verbraucherumfrage der University of Michigan zeigte einen Anstieg der Verbraucherstimmung um 1,8 Prozent auf 61,8 - der höchste Wert seit ...

