Frankenberg/Eder - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L3073 zwischen Frankenberg/Eder und Somplar sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Nordhessen am Samstag mit. Der Frontalzusammenstoß ereignete sich am Freitagnachmittag in einem langgezogenen Kurvenbereich.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden beide Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls eine Böschung hinuntergeschleudert. In einem der beteiligten Pkw saßen zwei Personen, die nach dem Unfall eingeklemmt waren und noch an der Unfallstelle verstarben. Der zweite Wagen war mit vier Insassen besetzt, von denen drei leicht und eine schwer verletzt wurden.



Die L3073 musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur