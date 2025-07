Petropawlowsk-Kamtschatski - Vor der Küste der russischen Halbinsel Kamtschatka hat sich am Sonntag ein starkes Seebeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,4 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.



Das Beben ereignete sich um 18:49 Uhr Ortszeit (08:49 Uhr deutscher Zeit) ca. 136 Kilometer entfernt von der Großstadt Petropawlowsk-Kamtschatski. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor.



Das Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) gab eine Tsunamiwarnung heraus. Basierend auf den vorläufigen Erdbebenparametern sind demnach gefährliche Tsunami-Wellen für Küsten innerhalb von 300 Kilometern vom Epizentrum möglich. Die Behörden in den betroffenen Küstenregionen sollten Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu informieren und zu schützen.





