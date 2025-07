München (ots) -Verliebt. Vertraut. Verraten? Reality-Ikone Kader Loth und Ehemann Ismet "Isi" Atli steigen als Mitspieler in das Machtspiel "The Power" ein. Ab Montag, 1. September 2025, stellt Joyn in 50 Folgen der neuen Reality-Show nicht nur ihr strategisches Geschick, sondern auch die Ehe der beiden auf die Probe. Bei "The Power" wird manipuliert, taktiert und intrigiert. Wer klug Allianzen schmiedet, hat die Chance 40.000 Euro zu gewinnen.Wie weit gehen Kader und Isi für den Sieg? Spielen sie gemeinsam - oder gegeneinander? Wer egoistisch handelt, riskiert das Vertrauen des Partners. Wer zu offen zusammenarbeitet, macht sich zur Zielscheibe. Für Kader und Isi wird "The Power" zum ultimativen Beziehungstest: Stärkt das Spiel die Beziehung - oder treibt es sie auseinander?So funktioniert "The Power":Die zentrale Frage: Wer hat die Macht? Jede Woche übernimmt einer der Spieler als Power Player das Kommando und trifft alle Entscheidungen. Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um - und schickt stattdessen den Power Player nach Hause.Neben Kader Loth und Isi Atli taktieren bei "The Power" auch Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Dilara Kruse, Cosimo Citiolo, Vanessa Nwattu, Aaron Königs, Lorik Bunjaku, Emma Fernlund und ihre Mutter Julia Bimbaum, Nadja Großmann, Lucas Schwarze und Leon Machére."The Power" ist ein Lizenzformat der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89. Die Redseven Entertainment produziert die Strategy-Reality-Show im Auftrag von Joyn."The Power" - ab Montag, 1. September 2025 kostenlos auf JoynÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1129lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 MediaOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6080183