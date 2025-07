Unterföhring (ots) -- Der 56-jährige Ex-Nationaltorhüter wird künftig an der Seite von Roman Weidenfeller und Moderator Riccardo Basile das aktuelle Fußballgeschehen diskutieren- "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" in allen Champions-League-Wochen donnerstags um 18:00 Uhr- Neben Sky Sport News ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Kanal verfügbarUnterföhring, 20. Juli 2025 - Oliver Kahn ist zurück. Der ehemalige Weltklasse-Torhüter, der während seiner aktiven Karriere eines der prägenden Gesichter der Nationalmannschaft und des FC Bayern München war, wird ab dieser Saison fester Gast bei "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" sein. Dort wird er an der Seite von Roman Weidenfeller, Moderator Riccardo Basile sowie einem weiteren hochkarätigen und wechselnden Gast das aktuelle Fußballgeschehen diskutieren.Nach seiner aktiven Karriere war der 56-Jährige lange Jahre als TV-Experte und später als Vorstandsvorsitzender des Rekordmeisters tätig. Nun - nach über zwei Jahren Pause - wird die Meinung des Titans in seiner neuen Rolle für Sky Sport wieder regelmäßig zu hören sein.Oliver Kahn: "Ich freue mich sehr, ab sofort ein fester Teil der Triple-Runde zu sein. Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist Emotion, aber auch ein milliardenschweres Business. Mir ist es wichtig, die zentralen Themen und aktuellen Entwicklungen des nationalen und internationalen Fußballs zu analysieren und einzuordnen. Genau das wollen wir den Sky Zuschauern bieten."Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Mit Oliver Kahn gewinnen wir nicht nur eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, sondern auch einen scharfsinnigen Analytiker - mit klarer Haltung sowie Leidenschaft für das Spiel und das Geschäft Profifußball. Seine Erfahrung, sein Profil und seine Meinung werden eine echte Bereicherung für 'Triple - der Hagedorn Fußballtalk' sein - wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit!""Triple - der Hagedorn Fußballtalk" wird in allen Wochen, in denen die UEFA Champions League auf dem Spielplan steht, donnerstags um 18:00 Uhr ausgestrahlt. Über die Ausstrahlung auf Sky Sport News hinaus ist die Sendung auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Kanal verfügbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6080376