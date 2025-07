Offenbach am Main - In Teilen Süddeutschlands werden in den kommenden schwere Gewitter erwartet. Betroffen sind insbesondere die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern.



Der Deutsche Wetterdienst teilte am Sonntagabend mit, dass es zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen durch Hagelschlag kommen könne.



Die aktuellen Warnungen gelten am Sonntag von 19:20 Uhr bis 23 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist möglich. Die Kaltfront eines Tiefs bei den Britischen Inseln schwenkt bis Montagabend über Deutschland ostwärts und verdrängt die schwül heiße Mittelmeerluft durch kühlere Nordatlantikluft.



Gebietsweise treten Gewitter auf, die im Süden Deutschlands örtlich Unwetterstärke durch heftigen Starkregen oder größeren Hagel erreichen können. Im Laufe der Nacht zum Montag schwächen sich die Gewitter zögernd ab, so der DWD.





