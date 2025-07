Adalvo wurde 2018 von Aztiq gegründet und ist eines der führenden Business-to-Business-Pharmaunternehmen in Europa.

EQT wird Adalvo in der nächsten Wachstumsphase unterstützen, seine geografische Präsenz ausbauen und die operative Skalierung des Unternehmens vorantreiben.

Aztiq bleibt Minderheitsaktionär und unterstützt EQT bei der Weiterführung der Mission von Adalvo.



REYKJAVIK, Island und LONDON, July 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aztiq hat die Mehrheit seiner Anteile an Adalvo an EQT verkauft, eine globale Investmentgesellschaft, die ein Portfolio von Unternehmen und Vermögenswerten in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Amerika besitzt. Adalvo wurde 2018 von Aztiq gegründet und ist eines der führenden Business-to-Business-Pharmaunternehmen in Europa mit mehr als 280 Mitarbeitern und 170 kommerziellen Partnerschaften in über 140 Ländern weltweit.

"Wie alle anderen von uns gegründeten Unternehmen konzentriert sich Adalvo darauf, die weltweit steigende Nachfrage nach einem besseren Zugang zu hochwertigen und dennoch erschwinglichen Medikamenten zu befriedigen. Als wir Adalvo im Jahr 2018 gemeinsam gegründet haben, war es unsere Vision, den wichtigen Business-to-Business-Bereich der pharmazeutischen Industrie zu revolutionieren und unseren Partnern weltweit zu ermöglichen, dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Ich bin sehr stolz auf das, was Adalvo und sein Führungsteam in so kurzer Zeit erreicht haben. Ich möchte EQT zur Übernahme dieses hervorragenden Unternehmens gratulieren und bin überzeugt, dass Adalvo unter ihrer Führung weiter wachsen und noch größere Erfolge erzielen wird. Ich freue mich darauf, als Minderheitsaktionär gemeinsam mit EQT die Mission von Adalvo voranzutreiben", erklärte Robert Wessman, Gründer und Vorsitzender von Aztiq.

EQT ist von Adalvos wettbewerbsfähiger Position in der Dossierentwicklung beeindruckt, die sich durch ein agiles und skalierbares Entwicklungsmodell sowie Partnerschaften mit weltweit führenden Pharmaunternehmen auszeichnet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem unternehmerisch denkenden und hoch angesehenen Managementteam unter der Leitung von CEO Anil Okay an der nächsten Phase des kontinuierlichen Wachstums mitzuwirken. Mit Blick auf die Zukunft sind wir entschlossen, Adalvo und seine Mitarbeiter weiterhin zu unterstützen, indem wir Innovationen fördern, die geografische Präsenz ausbauen und die Betriebsabläufe und Lieferkette optimieren, um den anhaltenden Erfolg zu sichern. Wir sind beeindruckt von dem, was Adalvo unter der Leitung von Robert Wessman erreicht hat, und freuen uns, dass er als Minderheitsaktionär auch Teil der nächsten Phase dieser Reise sein wird", sagte Matteo Thun, Partner bei EQT.

Anil Okay, CEO von Adalvo, fügte hinzu: "In den letzten sieben Jahren haben wir eine dynamische und innovative Plattform aufgebaut, die unsere Partner weltweit unterstützt und bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen erzielt. Wir freuen uns sehr, EQT als strategischen Partner begrüßen zu dürfen. Mit seiner langfristigen Vision, der kulturellen Übereinstimmung und der nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen ist EQT der ideale Partner, um die weitere Expansion von Adalvo zu unterstützen."

Auf Seiten des Verkäufers fungierte Jefferies als Finanzberater und Hogan Lovells als Rechtsberater. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Die Schließung ist für das zweite Halbjahr 2025 vorgesehen.

Über Aztiq

Aztiq ist ein visionäres Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen, das sich der Förderung von Innovationen und positiven Veränderungen in der Branche verschrieben hat. Unter der Leitung von Robert Wessman und einem Team erfahrener Unternehmer engagiert sich Aztiq für die Identifizierung, Investition und Förderung bahnbrechender Gesundheitslösungen in den Bereichen Pharma und Biotechnologie, um die globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. Durch die Nutzung der geballten Erfahrung des Teams will Aztiq die Ergebnisse für Patienten verbessern, den Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung erleichtern und ein effizienteres und nachhaltigeres Ökosystem im Gesundheitswesen schaffen. Mit einer nachweisbaren Erfolgsbilanz leistet Aztiq weiterhin einen nachhaltigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt.