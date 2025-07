Berlin - Die Vorsitzende des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja Karliczek (CDU), drängt die Koalition dazu, Flugreisen durch Entlastung der Airlines in Deutschland wieder billiger zu machen. Karliczek sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe): "Es kann nicht sein, dass deutsche Flughäfen vier- bis fünfmal teurere Gebühren verlangen als zum Beispiel Flughäfen in Spanien und der Türkei."



Karliczek ergänzte: "Hier muss ein Umdenken einsetzen." Es sei das feste Vorhaben der Koalition, "die luftverkehrsspezifischen Steuern, Gebühren und Abgaben reduzieren zu wollen und die zum Mai 2024 erfolgte Erhöhung der Luftverkehrsteuer zurückzunehmen", so die frühere Bildungsministerin. Damit lasse sich auch die Abwanderung von Fluglinien aus Deutschland stoppen.



"Wir brauchen nicht nur für die Touristen, sondern auch für Geschäftsreisende oder den Messestandort Deutschland eine bessere Anbindung an die internationalen Drehkreuze", sagte Karliczek.





