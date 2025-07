Berlin - Die Vorsitzende des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja Karliczek (CDU), warnt vor weiteren Protesten gegen Urlauber. "Die Vorbehalte gegenüber Touristen in einzelnen Destinationen machen mir Sorge", sagte Karliczek der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Sie ergänzte: "Natürlich kann ich es verstehen, wenn Einheimische Angst um bezahlbaren Wohnraum haben oder sich an Belastungen in gut besuchten Freizeit- und Urlaubsregionen stören." Aber der Tourismus "schafft auch Wertschöpfung, sozialen Aufstieg und Einnahmen, die in die Infrastruktur fließen können".



Als Vorsitzende des Tourismusausschusses habe sie sich daher fest vorgenommen, "hier als Brückenbauerin aus Deutschland in diese Länder und Regionen wirken zu wollen", so die frühere Bundesbildungsministerin.



Zuletzt kam es unter anderem auf der Ferieninsel Mallorca zu Protesten gegen Urlauber.





