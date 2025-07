NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington passte seinen am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht unter anderem an die geänderte Bilanzierungspraxis des Dialysespezielisten an. Der hohe Umsatzanteil in US-Dollar stehe wegen der Schwäche des Greenback unter immer stärkerem Währungsdruck. Insgesamt sieht Adlington die Ergebnisse des zweiten Quartals aber nicht als größeren Kurstreiber./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2025 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 00:15 / BST





ISIN: DE0005785802

