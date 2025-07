Der US-Dollar-Index handelt am Montag in der frühen europäischen Sitzung negativ bei etwa 98,45. Trump drängte auf einen Mindestzoll von 15% bis 20% in jedem Deal mit der EU. Der UoM Consumer Sentiment Index stieg im Juli in der vorläufigen Schätzung stärker als erwartet.Der US-Dollar-Index (DXY), ein Index, der den Wert des US-Dollars (USD) im Vergleich ...

