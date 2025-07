Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Montagmorgen in Grenzen. Zu Beginn der Woche würden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, heisst es am Markt. Aktuell kostet das Währungspaar Dollar/Franken 0,8013. Das ist etwas weniger als am Freitagabend mit 0,8018 Franken. Derweil hat der Dollar auch gegenüber dem Euro minim an Wert verloren und wird aktuell zu 1,1632 Dollar gehandelt nach 1,1622 zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...