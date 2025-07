Starke Zahlen, schwacher Kurs. Der Chipausrüster ASML hat die Konsensschätzungen im zweiten Quartal durchweg übertroffen, doch die Zoll-Diskussionen belasten. Warum sich ein Einstieg dennoch lohnen könnte. Trotz starker Zahlen im zweiten Quartal hat die Aktie von ASML am Mittwoch (16.7.) zweistellige Verluste erlitten. Verantwortlich dafür war die Rücknahme der Wachstumsprognose für 2026. Im Earnings-Call wurde darüber ausführlich diskutiert. CEO Christophe Fouquet erklärte, "dass unsere Sichtbarkeit aufgrund der Zoll-Diskussionen etwas eingeschränkt ist und wir daher vorsichtiger sind". CFO Roger Dassen ergänzte, dass man in allen Gesprächen mit Kunden "eine größere Unsicherheit als noch vor drei Monaten" spüre. Daher versuchen diese, ihre Investitionsentscheidungen "so lange wie möglich ...

