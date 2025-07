In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld präsentiert sich PepsiCo als Fels in der Brandung. Zwar blieb das Umsatzwachstum im zweiten Quartal mit einem Plus von lediglich einem Prozent verhalten, doch das Unternehmen beweist einmal mehr seine Widerstandskraft. In den USA, wo die Konsumlaune zuletzt spürbar nachgelassen hat, gelang es dem Konzern, durch gezielte Preiserhöhungen den Rückgang bei den Verkaufsvolumina weitgehend zu kompensieren. Konkret stiegen die Preise um vier Prozent, während die Absatzmengen lediglich um 1,5 Prozent sanken - eine Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal, in dem die Volumina noch um zwei Prozent zurückgegangen waren. Diese Entwicklung unterstreicht die Preissetzungsmacht des ...

