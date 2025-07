NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen an das Nettoergebnis dank deutlich gestiegener Ticketpreise klar übertroffen, schrieb Alex Irving in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Gleichzeitig hätten die Iren die Kosten trotz des Inflationsdrucks unter Kontrolle gehalten und sich etwas optimistischer als bisher zu den künftigen Ticketpreisen geäußert./rob/gl/mis

