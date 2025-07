Von der Wall Street bis ins Wohnzimmer - Netflix trotzt Margendruck mit Wachstumskurs

Mit einem aktuellen Kurs von 1.209,24 US-Dollar und frischen Quartalszahlen im Gepäck sorgt Netflix erneut für Gesprächsstoff. Nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse am 17. Juli nach US-Börsenschluss vorgelegt hatte, zeigte sich die US-Vorbörse am Folgetag bereits schwächer. Zum Handelsstart an der Nasdaq am 18. Juli rutschte die Aktie zeitweise um 5,4 Prozent ab - ein deutliches Signal für kurzfristige Gewinnmitnahmen, trotz insgesamt solider Fundamentaldaten.

Mit einem Umsatzsprung von sechzehn Prozent auf 11,08 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2025 hat Netflix die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 7,19 US-Dollar, während der Nettogewinn um satte 47 Prozent auf 3,1 Milliarden US-Dollar zulegte. Die operative Marge kletterte auf 34,1 Prozent - ein beachtlicher Wert, auch wenn das Management für die zweite Jahreshälfte eine Abschwächung prognostiziert. Grund dafür sind höhere Content-Abschreibungen sowie gestiegene Marketingausgaben im Zuge eines ambitionierten Veröffentlichungsplans.

Netflix bleibt nicht stehen. Die Kalifornier setzen verstärkt auf ihr werbefinanziertes Modell, das laut Morgan Stanley im laufenden Jahr zu einer Verdopplung der Werbeumsätze führen könnte. Auch Maßnahmen gegen Passwort-Sharing zeigen Wirkung: Die Zahl der zahlenden Abonnenten wächst weiter, gestützt durch ein attraktives Content-Portfolio und regionale Expansionen.

Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf 44,8 bis 45,2 Milliarden US-Dollar angehoben - ein klares Signal an den Markt. Analysten von Piper Sandler, Jefferies und UBS zeigen sich optimistisch: Kursziele wurden teils deutlich nach oben korrigiert. Piper Sandler sieht ein Kurspotenzial von achtzehn Prozent und bezeichnet Netflix als "defensiven Wachstumswert mit strukturellem Rückenwind".

Charttechnisches Bild

Nach einem beeindruckenden Jahresstart mit einem Plus von 33 Prozentpunkten gegenüber dem S&P 500 hat die Netflix-Aktie zuletzt eine Verschnaufpause eingelegt. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs trotz starker Zahlen um knapp zwei Prozent - ein Hinweis auf kurzfristige Gewinnmitnahmen und die eingepreisten Erwartungen.

Aktuell notiert die Aktie bei rund 1.270 US-Dollar. Die 100-Tage-Linie verläuft bei etwa 1.210 US-Dollar und dient als erste Unterstützung. Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 1.080 US-Dollar und markiert eine solide Basis im längerfristigen Aufwärtstrend. Auf der Oberseite trifft der Kurs bei 1.300 bis 1.320 US-Dollar auf einen Widerstandsbereich, der mehrfach getestet wurde, bislang jedoch nicht nachhaltig überwunden werden konnte.

Der übergeordnete Trend bleibt intakt: Ein stabiler Aufwärtstrendkanal seit Jahresbeginn stützt die bullische Perspektive. Sollte die Aktie die Marke von 1.320 US-Dollar dynamisch durchbrechen, wäre der Weg frei für neue Jahreshochs. Umgekehrt könnte ein Rückfall unter die 1.200er-Zone eine technische Korrektur bis zur 200-Tage-Linie einleiten.

