Das Land hat im zweiten Quartal 2025 weitere 1,35 Gigawatt an Photovoltaik-Anlagen zugebaut. Die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung stieg damit auf 24,85 Gigawatt. von pv magazine Frankreich Nach Angaben des französischen Netzbetreibers Enedis sind zwischen April und Juni rund 1358 Megawatt an neuen Photovoltaik-Anlagen an das französische Netz angeschlossen worden. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2024 waren es 999 Megawatt und im ersten Quartal 2025 rund 1. 407 Megawatt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres belief sich die neu installierte Photovoltaik-Leistung demnach auf 2,76 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...