Der positive Pharma-Newsflow von Bayer hält an. Zum Start in die neue Handelswoche können die Leverkusener eine weitere Zulassung für den Wachstumstreiber Nubeqa (Darolutamid) verbuchen. Auch ein finnisches Unternehmen dürfte sich über die zusätzliche Vertriebsgenehmigung für den Blockbuster freuen.Die Rede ist von Orion Pharma. Bayer hat sich vor einigen Jahren den Zugriff auf Nubeqa durch einen Lizenzdeal gesichert. Die Finnen profitieren nun in Form von Umsatzbeteiligungen und Meilensteinzahlungen ...

