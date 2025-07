Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Stark- und Dauerregen im Norden und Nordosten Deutschlands.



Betroffen seien Teile der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen, teilte der DWD am Montag in Offenbach mit. Die Unwetter könnten zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie Hochwasser in Bächen und Flüssen führen.



Die aktuellen Warnungen gelten zunächst Dienstagmittag. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der DWD.



Hintergrund der Unwetter ist, dass über dem Osten und Nordosten Deutschlands derzeit sehr feuchte und warme Luft liegt. Eine langsam ziehende Front sorgt dort bis Dienstagmittag für teils ergiebige und unwetterartige Niederschläge.



Von Süden setzen im Osten und Nordosten teils gewittrige und ergiebige Regenfälle ein. Diese bringen in wenigen Stunden teils unwetterartige Regenmengen mit den höchsten Mengen wahrscheinlich in Vorpommern. In der Nacht zum Dienstag und Dienstagvormittag lassen die Niederschläge von Süden nach und ziehen letztlich zur Ostsee ab, so der Wetterdienst.





